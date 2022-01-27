РИАМО - 27 янв. Компании «ВестМедГрупп» и «ТД Медиа», которые являются резидентами особой экономической зоны «Дубна», купили экспресс-тесты на определение коронавируса и передали их в городскую больницу Дубны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

При этом компания, которая производит тесты, — «Уайт Сервис» также является резидентом ОЭЗ «Дубна».

«В период пандемии система здравоохранения остро нуждается в поддержке. Компании «ВестМедГрупп» и «ТД Медиа» на собственные средства закупили 600 российских экспресс-тестов торговой марки White Product Covid-19 AG TEST по себестоимости. Тесты резидента ОЭЗ «Дубна» позволяют определить наличие коронавирусной инфекции, в том числе омикрон-штамм, с первого дня заболевания. Это очень важно для дальнейшего лечения», — сказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Многие предприятия ОЭЗ с начала пандемии помогают больницам. А 10 компаний производят изделия для борьбы с инфекцией.

«Это медицинские консоли и другое медоборудование, системы для взятия венозной крови, большой ассортимент антибактериальных средств, экспресс-тесты, иная продукция», — отметила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик.