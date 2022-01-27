РИАМО – 27 янв. Сразу 5 ИТ-проектов банка «Открытие» стали победителями в конкурсе Global CIO-2021, среди них проекты «Трансформация каналов внутренних коммуникаций» и «Конфигуратор рефинансирования ДПА», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Проект «Трансформация каналов внутренних коммуникаций» стал победителем в номинации «Порталы», «Конфигуратор рефинансирования ДПА (Этап1)» выделили как лучшее CRM-решение в банковском секторе, проект «IRIS - общебанковская MLOps-платформа для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения» выиграл в номинации «Банки и инвестиции (внутрибанковские сервисы)», проект «Масштабирование технологии RPA» - в номинации «AI/RPA/IoT» категории «Лучшее решение в предметной области».

Проект «Внедрение платформы для обмена данными между внутренними системами и банковскими продуктами» наградили как лучшее внедрение обмена данными без перестройки ИТ-ландшафта. Конкурс проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.

«Трансформация каналов внутренних коммуникаций»

Проект «Трансформация каналов внутренних коммуникаций» позволил сократить время сотрудников на поиск и получение необходимых сервисов, а также сделать удобнее пользование ими на экране смартфона. Все внутренние сервисы для 22 тысяч сотрудников группы «Открытие» были реализованы в едином окне личного кабинета, адаптированы под современные задачи.

«Отмечу сервис «Сообщества», за счет которого у сотрудников группы появилась полная свобода в определении и создании контента на портале. За первые три месяца работы на новой платформе в банке появилось 75 сообществ, в которых общаются более 2 тыс. сотрудников. Дополнительно было создано 40 продуктов-сервисов, облегчающих нашу корпоративную жизнь, а самые популярные из них реализованы в мобильном приложении», - сообщила старший вице-президент, директор департамента коммуникаций банка «Открытие» Анна Кантер.

ИТ-партнером банка в проекте выступал digital-интегратор QSOFT.

«Конфигуратор рефинансирования ДПА (Этап1)»

Проект «Конфигуратор рефинансирования ДПА (Этап1)», реализованный банком совместно с ИТ-поставщиком «T1 Консалтинг» в 2021 году, позволил увеличить объем выдачи реструктурированных кредитов наличными и кредитных карт, высвободить резервы банка (около 1,4 млрд рублей на горизонте 2021-2023 годов), а также снизить долговую нагрузку на клиентов.

Сотрудники банка получили возможность автоматически изменять условия по кредитным договорам при согласовании клиентом этих более выгодных условий рефинансирования. Сервис имеет возможность подключаться к любой CRM-системе банка и оптимизирует работу департамента проблемных активов, кол-центра и операционного блока банка «Открытие».

«Проект был реализован за 8 месяцев, в очень сжатые сроки новыми командами банка и партнера параллельно с реализацией других проектов по оптимизации действующих процессов. Мы полностью автоматизировали рабочее место сотрудников департамента проблемных активов. За счет новых инструментов коммуникации сотрудников с клиентами сократились в разы при повышении качества обслуживания», - отметил вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка «Открытие» Дмитрий Первухин.

MLOps-платформа

Внедрение MLOps-платформы обеспечило банку «Открытие» непрерывность процесса разработки и внедрения моделей машинного обучения и их интеграцию в бизнес-процессы. Развернутая архитектура автоматизирует управление моделями и автоматически переносит их в промышленную среду. Это позволяет снизить операционные риски, сократить до 50% time-to-market по внедрению моделей в бизнес-процессы.

«Это одна из первых на российском банковском рынке промышленных общебанковских платформ моделирования на принципах MLOps. Она реализована в очень короткие сроки и с очень скромным по меркам общебанковского инфраструктурного проекта бюджетом. От старта проекта до ввода среды применения моделей в промышленную эксплуатацию прошло чуть меньше года», - отметила вице-президент, директор департамента интегрированных рисков банка «Открытие» Анастасия Демская.

Она добавила, что стоимость внедрения данной платформы на порядок меньше бюджетов основных проектов-конкурентов в этой номинации.

«Таким образом, мы не только первыми среди банков внедряем передовые технологии, но и делаем это очень быстро и значительно эффективнее конкурентов. Система развернута в масштабах всего банка и уже интегрирована со всеми четырьмя системами принятия решения; активно идет миграция банковских моделей и команд разработчиков, на контуре уже работают представители всех data-science подразделений банка (всего 8 команд); запущены в промышленную эксплуатацию онлайн и офлайн модели машинного обучения», - сказала Анастасия Демская.

Технологическим партером банка по проекту выступила компания Neoflex.

«Масштабирование технологии RPA»

Благодаря проекту по масштабированию технологии RPA в банке «Открытие» разработано и введено в эксплуатацию более 300 роботов, которые освобождают сотрудников от «рутинных» операций. На данный момент в банке действуют 10 центров роботизации. Идет регулярное обучение сотрудников и их вовлечение в поиск, анализ, разработку и поддержку роботизированных процессов.

«Для нас участие в конкурсе — это возможность заявить рынку о том, что мы - одни из немногих в России и в СНГ, кто смог реализовать в столь сжатые сроки сложный проект по масштабированию технологии RPA по гибридному сценарию. При таком варианте в банке создается центр компетенций RPA, а в каждом подразделении формируются центры роботизации, которые хорошо знают бизнес-процессы своего подразделения и могут их оперативно роботизировать. Работая над этим проектом совместно с коллегами из блока информационных технологий и департамента информационной безопасности, мы значительно расширили свою экспертизу, нарастили компетенции и подняли статус банка в качестве экспертов на рынке. Сейчас многие коллеги по отрасли обращаются к нам за экспертизой и рекомендациями», - рассказала лидер проекта, старший вице-президент банка «Открытие» Оксана Апейкина.

Проект по технологии RPA был реализован банком на платформе компании-разработчика программного обеспечения UiPath.

«Внедрение платформы для обмена данными между внутренними системами по банковским продуктам»

Проект «Внедрение платформы для обмена данными между внутренними системами по банковским продуктам» позволил обеспечить высокую доступность фронтальных каналов в обслуживании клиентов, увеличить скорость ответа систем, сократить нагрузку на корневые системы и повысить пропускную способность.

«Платформа выдерживает нагрузку, в 20 раз превышающую стандартный объем запросов в течение целого рабочего дня. Система гарантирует защиту от утери данных, имеет встроенные средства для обработки данных и расширения функциональности, а также интеграции с другими системами банка. Сейчас система оперирует данными по 57 миллионам счетов и используется во всех отделениях банка», - сообщил вице-президент, заместитель директора департамента поддержки развития бизнеса банка «Открытие» Сергей Корсун.

Решение построено на базе Tarantool Data Grid от VK.

Проекты банка «Открытие», победившие в конкурсе Global CIO-2021, получили самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштабы проектов, их сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. Руководитель проектов отдела автоматизации задач проектной внутрибанковской деятельности банка «Открытие» Вадим Королев был отдельно отмечен ИТ-директорами конкурса наградой «За значительный вклад в развитие сообщества Global CIO».