РИАМО - 27 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 7 182 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших за сутки официально зарегистрировали в Пушкине (809), Ленинском округе (653), Красногорске (517), Одинцовском округе (472), Воскресенке (263), Богородском округе (227), сообщает региональный оперштаб.

330 случаев выявили в Раменском, 307 - в Люберцах, 229 - в Королеве, 226 - в Коломне, по 204 - в Жуковском, Истре, 191 случай выявили в Ступине, 180 - в Дмитрове, 173 - в Балашихе, 161 - в Серпухове, 160 - в Орехово-Зуевском округе, 159 - в Ивантеевке, 155 - в Солнечногорске, 152 - в Щелкове, 147 — в Наро-Фоминске, 126 - в Подольске, 96 - в Лобне, 94 — в Домодедове, 91 - в Мытищах, 86 — в Егорьевске, 84 — в Сергеевом Посаде, 77 - в Шаховской, по 69 — в Краснознаменске, Серебряных Прудах, Реутове.

65 случаев выявили в Котельниках, 54 - в Можайске, 47 - в Шатуре, 29 - в Павловском Посаде, 28 - в Озерах, 26 - в Луховицах, 23 - в Волоколамске, 19 - в Чехове, 15 - в Лотошине, по 10 - в Кашире, Химках, 8 - в Долгопрудном, 7 - Лыткарине, по 6 - в Лосино-Петровском, Фрязине, по 5 - в Дзержинском, Клину, Электрогорске, Электростали, 3 случая выявили в Бронницах, 2 — в Талдоме, по 1 случаю выявили в Зарайске, Черноголовке.

Ни одного случая не выявили в Дубне, Красноармейске, Молодежном, Звездном городке, Власихе, Протвине, Пущине, Рошале.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 718 674 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 183 человека. Выздоровели и выписались 620 279 человек.