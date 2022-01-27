РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. УК ООО «ГРАД+СЕРВИС» по предписанию Госжилинспекции Московской области очистила от снега и восстановила герметичность участка кровли в 5-этажном доме №64 по проспекту Ленина в Балашихе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По словам руководителя Госжилинспекции Ольги Фединой, чтобы поставить метровую заплатку на поврежденный участок, сотрудникам УК пришлось сначала провести локальную очистку кровли от снега и залатать прохудившийся участок.

О его наличии в УК прекрасно знали и даже отразили в соответствующем акте о протечках с крыши в квартиру верхнего этажа. Однако устранять проблему не спешили, и тогда жильцы обратились в надзорное ведомство.

Инспекторы провели осмотр и выявили факты негерметичности покрытия и большое количество снега на крыше. В связи с чем направили в УК требование немедленно остановить протечки. Мастера УК сначала очистили проблемную зону от снега, а затем поставили на место повреждения заплатку. Работы провели в течение 2 дней с момента получения требования от надзорного ведомства.

По словам Фединой, такие неисправности сотрудники управляющих компаний должны выявлять при регулярных осмотрах и не затягивать с ремонтом до зимы, когда снег, мороз и перепады температур превратят маленькие прорехи в большие проблемы.

«Единственное, что освободило УК от административной ответственности в этот раз – оперативное реагирование на требование Госжилинспекции», – отметила Федина.