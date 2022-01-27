РИАМО - 27 янв. Депутаты Мособлдумы приняли в целом постановление по проекту федерального закона, который подразумевает создание нового уполномоченного органа по контролю за нарушениями правил парковки, закинициативу направят в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 23.3 и 23.79 Кодекса РФ об административных правонарушениях» представил на заседании Мособлдумы председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

«Сегодня приняли решение для направления постановления уже в Госдуму. Я надеюсь, что уже в весеннюю сессию Госдумой наша законодательная инициатива будет рассмотрена. <…> Я думаю, это поможет привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила дорожного движения», - сообщил журналистам Баранов.

Он добавил, что после принятия соответствующего решения в Подмосковье будет создана специальная служба по контролю за нарушениями правил парковки. Она будет уполномочена эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

«Данная законодательная инициатива предусматривает передачу полномочий исполнительной власти Московской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях по этой статье. На сегодняшний день такими полномочиями обладают только сотрудники ГИБДД. <…> (Они - ред.) просто не в силах охватить тот массив правонарушений, именно связанный с нарушением правил парковки», - рассказал Баранов.

Он отметил, что законодательная инициатива получила положительный отзыв правительства РФ с некоторыми замечаниями. После этого ее доработали и приняли в целом на заседании Мособлдумы.