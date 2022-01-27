РИАМО - 27 янв. В своем обращении к жителям Подмосковья и депутатам Мособлдумы губернатор региона Андрей Воробьев значительное внимание уделил сфере здравоохранения. В период пандемии большую помощь жителям оказала выстроенная в области система работы врачей и справочных служб, сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

Ежедневно жители региона направляют до 77 тыс. обращений за помощью медиков. По мнению Колунова, это связано с тем, что люди начинают беспокоиться о собственном здоровье, когда уже заболели.

«Соответственно, если ты заболел, все, ничего не интересует – только то, что тебя должно вылечить государство, которому, я вспоминаю, что я плачу налоги. И, конечно же, здесь, это первое, где именно снимается мерка тестирования именно государственной системы: как она может среагировать», – заявил Колунов.

Он отметил, что в Подмосковье выстроена система, при которой жители получают поддержку не только от врачей, но и от справочных служб. Обратившись туда, жители могут получить ответы на интересующие их вопросы о получении медпомощи.

«Действительно, врачи не могут все приехать. Скорая помощь тоже не может приехать, хотя огромное количество дополнительных машин, дополнительных бригад. Но именно еще поддержка с точки зрения телефона (важна – ред.). Хотя бы поговоришь – и тебе сказали: нужно делать так, так и так», – добавил депутат.

Кроме того, Колунов высоко оценил объемы строительства детских садов и школ в Московской области. Большое население региона создает сильную нагрузку на систему и инфраструктуру, а также накладывает на руководство Подмосковья обязательства.

«Я в прошлом застройщик. Занимаюсь этим 20 лет, и 9,5 млн кв. м – это практически на каждого человека в нашей области по квадратному метру строится каждый год. <…> Но если посчитать, сколько нужно для этого школ, детских садов, поликлиник, нагрузка на дороги, нагрузка вообще на всю систему, то это, конечно, и вызов, и это еще и обязательства», – заключил депутат.