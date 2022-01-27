РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе отчета перед жителями и региональным парламентом отметил важные экономические темы и то, как регион развивается в этой сфере, сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«Сегодня было отмечено, что Подмосковье является лидером по малому бизнесу, хотелось бы напомнить, что мы с 1 июля вступаем в федеральный эксперимент, когда автоматически будут начисляться налоги для малого бизнеса», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что в этот эксперимент войдут 4 территории – Подмосковье, Москва, Татарстан и Калужская область.

«Уже некоторое время тому назад именно Московская область была также первой вместе с Москвой, Татарстаном и Калужской областью по эксперименту по введению налога на профессиональный доход. Так называемые самозанятые, в чем сегодня также Подмосковье успешно оправдало эксперимент», - дополнил Ефимов.

Он подчеркнул, что сейчас этот налоговый режим действует по всей России.

Еще важными темами выступления губернатора стали бюджетная политика и поддержка предпринимательства.

«Бюджетная политика, это, конечно же, поддержка предпринимательства, тем более в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией, но и, конечно, результативность. Ведь у нас основная часть, расходная часть бюджета имеет социальную направленность», - прокомментировал Ефимов.

Он добавил, что губернатор также поднимал тему о льготах, на которые будет направленно более 80 миллиардов рублей. ​