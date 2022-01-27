РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. 11 юношеский турнир по хоккею среди детей 2011 года рождения на Кубок олимпийского чемпиона, участника Суперсерии СССР - Канада Юрия Ляпкина открыли в четверг в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», соревнования продлятся по 30 января, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В турнире участвуют 12 команд из Балашихи, Электростали, Мытищ, Подольска, Воскресенска, Москвы, Хабаровска, Челябинска, Екатеринбурга и Нижегородской области. В торжественном открытии вместе с Юрием Ляпкиным приняли участие замглавы администрации Балашихи Михаил Объедков, первый вице-президент Федерации хоккея региона Олег Козин.

«Мы рады приветствовать всех участников ставшего традиционным турнира на нашей замечательной, уже легендарной арене. Хоккей — это спорт, который объединяет, воспитывает сильные качества и характер настоящих мужчин. Желаю успешного выступления на льду всем командам. Пусть победит сильнейший», — сказал Объедков.

Олег Козин поздравил Юрия Ляпкина с днем рождения, поблагодарил за тот вклад, который он внес в развитие хоккея в Московской области, пожелал здоровья, долголетия, а участникам соревнований – яркой борьбы и чтобы победил сильнейший.

Вместе с Юрием Ляпкиным Козин и Объедков приняли участие в символическом вбрасывании шайбы. Ляпкин поблагодарил команды, участвующие в турнире, и пожелал, чтобы все юные хоккеисты получили максимум удовольствия от участия в турнире и отыграли матчи без травм, а затем объявил об открытии соревнований.

«Мы внимательно следим за играми, за всеми нашими воспитанниками. Важно, чтобы балашихинская команда не только побеждала, но и заблистала одаренными мальчишками. Приятно, что так много команд собрали соревнования, из многих уголков России. Они разные по уровню», — отметил Ляпкин.

В первой игре турнира хоккейный клуб «Балашиха» обыграл «Кристалл» из Электростали со счетом 5:1.

Турнир завершится 30 января. Финальный поединок состоится в 15:00 на большой арене Ледового дворца. По итогу четырех соревновательных дней команды, занявшие пьедестал почета, наградят памятными кубками и дипломами.

В ежегодных январских турнирах по хоккею участвуют дети возрастом 10-11 лет. По итогам соревнований прошлых лет команда Балашихи занимала призовые места. Несколько раз спортсмены получали золотые медали турнира.

Юрий Ляпкин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР - Канада 1972, 1974, 1976 годов.