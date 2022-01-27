РИАМО - 27 янв. В городском округе Коломна пройдет межрегиональный форум «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий». Центральной площадкой мероприятия станет выставочный зал арт-квартала «Патефонка», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Форум пройдет 4 февраля в преддверии крупнейшего в 2022 году международного фестиваля караванеров и автопутешественников 91-st International FICC Rally в Москве. Главными целями форума станут популяризация и развитие автотуризма в РФ.

На площадке мероприятия представители разных ведомств обсудят перспективы размещения туристической инфраструктуры на территориях городов. Участникам форума представят конкретные примеры и рекомендации по созданию и развитию инфраструктуры для путешественников. Кроме того, будет дан анализ текущего состояния и планы по развитию своих территорий и бизнес-объектов. Ожидается, что лекции будут доступны в онлайн-формате.

Участниками дискуссий станут представители российских министерства строительства, министерства природных ресурсов и экологии и министерства сельского хозяйства. Старт программы запланирован на 11:00. Посетить форум можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке:. Участие в форуме бесплатное.