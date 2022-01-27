РИАМО - 27 янв. Тема образования стала одной из самых важных, которые затронул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного отчета перед жителями и депутатами регионального парламента, сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«В сфере образования у нас не снижается темп строительства школ. В этом году мы сдаем 20 школ, 23 детских сада, а за последние 2 года было 60 школ и 39 детских садов», - сказал Рожнов.

Он отметил, что это огромное количество учреждений, в которые пойдут дети жителей Подмосковья. На данный момент количество детей в области возрастает, и в первую очередь становится важным качество образования.

«То, о чем сказал губернатор, выражается, во-первых, в том, что будет поднята зарплата и нашим учителям, и воспитателям, и младшему персоналу соответственно на 5 тысяч и на 2,5 тысячи (рублей - ред.) с 1 января», - прокомментировал Рожнов.

Также он добавил, что с 1 сентября в тех учебных организациях, которые будут показывать достойный уровень качества образования, в доплату учителей включат еще по 5 тысяч рублей.

«Важный был тезис по флагманским образовательным организациям, которые должны показывать пример, которые должны быть пилотами и, так скажем, где должен отрабатываться передовой опыт», - заметил Рожнов.

Он добавил, что еще одной важной темой обращения губернатора стало то, что дети не просто будут посещать детские сады, а на высшем уровне готовиться к школе и к выбору будущей профессии. ​

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.