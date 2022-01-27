РИАМО - 27 янв. Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям и депутатам Мособлдумы вновь было посвящено решению насущных проблем и вопросов жителей, сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
По словам Харламовой, губернатор обратил внимание на необходимость решения ежедневных потребностей граждан.
Кроме того, важным стал акцент на индивидуальный путь решения проблем жителей. Так, в работе необходимо учитывать определенные пожелания и особенности граждан.
«Тронул этот индивидуальный подход, что мы видим за каждым не массу людей, а конкретного человека, его возраст и потребности этого возраста, где он живет, и что этому человеку нужно. Если это человек пожилого возраста, то мы понимаем, что рядом должна быть медицина, очень доступная и простая. В наших парках должны быть активности которые должны быть интересны разным возрастам», – добавила Харламова.
10-й отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошел в четверг. В своем обращении глава региона уделил особое внимание вопросам социальной сферы и реализации федеральных и региональных проектов.
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