РИАМО - 27 янв. Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям и депутатам Мособлдумы вновь было посвящено решению насущных проблем и вопросов жителей, сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

По словам Харламовой, губернатор обратил внимание на необходимость решения ежедневных потребностей граждан.

«Потребность жить в хороших условиях, потребность ходить куда-то, получать образование, получать качественную медицину. Поэтому, не отличается обращение, с точки зрения того, на кого оно нацелено и кто стоит во главе этой программы, которую мы делаем», – заявила министр культуры Подмосковья.

Кроме того, важным стал акцент на индивидуальный путь решения проблем жителей. Так, в работе необходимо учитывать определенные пожелания и особенности граждан.

«Тронул этот индивидуальный подход, что мы видим за каждым не массу людей, а конкретного человека, его возраст и потребности этого возраста, где он живет, и что этому человеку нужно. Если это человек пожилого возраста, то мы понимаем, что рядом должна быть медицина, очень доступная и простая. В наших парках должны быть активности которые должны быть интересны разным возрастам», – добавила Харламова.

10-й отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошел в четверг. В своем обращении глава региона уделил особое внимание вопросам социальной сферы и реализации федеральных и региональных проектов.