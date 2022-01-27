РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. На улице Орджоникидзе в микрорайоне Львовский Подольска ремонтируют трубопровод централизованного отопления, утечку уже нашли, сообщает теротдел администрации округа.

В четверг специалисты МУП «Подольская теплосеть» проводят ремонтные работы на трубопроводе централизованного отопления на улице Орджоникидзе, д. 1А. Утечку нашли, ремонтные работы близятся к завершению.

МУП извинилось перед жителями за доставленные неудобства.