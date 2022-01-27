РИАМО - 27 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства о повышении социальных пособий завил, что с 1 февраля в России на 8,4% будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, а также ветеранам, сообщает Газета.ru.

«Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала и на первого ребенка. С почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Он отметил важность своевременного получения материальной помощи всем тем, кому она положена.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны заявил, что отдал кабинету министров поручение об индексации пенсий в РФ на 8,6%, повысив их выше уровня инфляции. По данным Минфина РФ, допрасходы на индексацию пенсий в стране составят 172,7 млрд рублей в 2022 году.