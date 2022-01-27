РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. На проспекте Ленина в подмосковном Подольске четверг произошло ДТП с участием трактора и легкового автомобиля, сообщил очевидец происшествия.

Столкновение произошло на проспекте Ленина у перекрестка с Революционным проспектом в районе 15:10.

«Автомобиль столкнулся с трактором – въехал прямо в бок уборочной технике. На тот момент стала образовываться пробка», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:00, на данном промежутке дороги образовалась пробка длиной около 2 км. Движение затруднено от дома 36/1 на Большой Серпуховской улице.