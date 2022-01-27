РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе отчета перед жителями и депутатами регионального парламента обратил внимание на важные темы в здравоохранении - это развитие скорой помощи, поликлиник, цифровизация сферы, сообщила зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
«Отличная встреча, очень понятные задачи. Они будут понятны не только членам правительства, главам округов, но и нашим жителям», - сказала Стригункова.
При этом зампред отметила социальную направленность обращения губернатора.
«Направленность обращения социальная. Всегда задачи, которые он ставит перед правительством Московской области, они социально ориентированные», - добавила Стригункова.
Она напомнила, какие задачи в здравоохранении поставлены на текущий год.
Она напомнила, что сейчас система здравоохранения испытывает нагрузку, а врачи всех специальностей находятся в тяжелой обстановке.
«Для наших жителей важно, чтобы все врачи были. Важно и то, чтобы было удобно получить медпомощь, где можно без осмотра врача, удаленно, не совершая визиты в поликлинику», - добавила Стригункова.
Она уточнила, что все направления важны, их нужно реализовывать одновременно и акцент держать на всех сразу.
В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии