РИАМО - 27 янв. В прошлом году в Подмосковье привлеки около 65 млрд рублей инвестиций, которые направят на модернизацию объектов теплоснабжения региона, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

«В сфере энергетики утвержден ряд концессионных соглашений, которые в совокупности предполагают частные инвестиции в сумме почти 65 млрд рублей в модернизацию объектов теплоснабжения на территории Московской области», - рассказал Коханый в ходе отчета о работе комитета в 2021 году.

В четверг в Мособлдуме прошел отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это уже его 10-е обращение.

Депутаты регионального парламента в целом приняли отчет губернатора.