РИАМО - 27 янв. Московский государственный университет имени Ломоносова с 7 по 22 февраля переведет студентов на дистанционное обучение. Решение было принято из-за роста заболеваемости в связи с омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Приостановка очных занятий отражена в приказе. Однако все образовательные программы должны быть реализованы в удаленном режиме.

Контролировать исполнение приказа будет проректор вуза.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. За сутки в России выявили 88 816 случаев заражения. В столице зарегистрировали 26 586 случаев Covid-19. Омикрон-штамм имеет большую скорость распространения, чем все предыдущие мутации вируса.

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