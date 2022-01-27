РИАМО - 27 янв. На сегодняшний день в Подмосковье оформили 150 тыс. «Пушкинских карт», сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас, в Московской области, таких подростков от 14 до 22 лет около 700 тыс. человек. На сегодняшний день у нас скачали эту карту 150 тыс. детей. И мы за этот период, с 1 сентября по 20 января, продали чуть больше 13 тыс. билетов», - рассказала Харламова на заседании Мособлдумы.

Обладатели «Пушкинской карты» с номиналом 5 тыс. рублей могут оплатить с ее помощью посещение театров, музеев, кинотеатров и других культурных учреждений.

Карту может оформить гражданин России в возрасте 14-22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.