РИАМО - 27 янв. МГИМО откроет в филиале в Одинцовском округе медицинский факультет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Мы открываем в МГИМО медицинский факультет. Первый набор там будет 50 человек. Это тоже важно. Мы готовим учителей, они очень востребованы. Мы не испытываем проблем с учителями, а вот с врачами есть проблема. Этот факультет начинает работать, и я очень надеюсь, будет работать, как и должно в статусе МГИМО, достойно», — сообщил Воробьев. ​

Одинцовский филиал МГИМО был образован 22 декабря 2015 года. В филиале можно обучаться по программа высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного профессионального образования.

В Одинцовском филиале обучается более 1,7 тыс. человек.