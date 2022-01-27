РИАМО - 27 янв. На территории Московской области продолжат усиливать контроль за правильной утилизацией строительного мусора и сохранением чистоты лесов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Очень важно дальше внедрять проект со строительным мусором», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Губернатор отметил, что недобросовестные строители часто вываливают мусор в леса, а контроль за правильной утилизацией строительного мусора невозможен без законодательного регулирования. Работа в этой сфере будет усилена.

Ранее в Московской области ввели в эксплуатацию 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов. Всего в Подмосковье насчитывается 54 перерабатывающих предприятия.

Тем не менее, нарушения в сфере утилизации строительных отходов все еще происходят в регионе. Так, в 2021 году в Подмосковье выявили и расследовали более 1 тыс. нарушений правил обращения со строительными отходами.

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.