РИАМО - 27 янв. Развитие системы образования является одной из важных задач для властей Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Система образования Московской области всегда была на хорошем уровне, но нельзя консервировать, стоять на месте. Мы максимально инвестируем в систему образования. Нам очень приятно, что у нас есть уникальные преподаватели, которые готовят прекрасных учеников — и получающих на ЕГЭ 3 раза по 100 баллов, и побеждающих на олимпиадах», — сказал Воробьев.

Глава региона обратил внимание на важность образования и выразил надежду, что усилия, которые прикладывает правительство области, будут и дальше приносить свои плоды. ​

Ранее Воробьев сообщил, что в этом году в регионе откроют 20 новых школ и 23 детских сада.