РИАМО – 28 янв. Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”», специализирующиеся на защите информации, за 9 месяцев прошлого года инвестировали в свои проекты почти 3 млрд руб. Среди разработок: специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Защита информации – одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы. В особой экономической зоне Москвы за три квартала прошлого года 8 компаний инвестировали более 2,8 млрд руб. в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных», – рассказал Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, компании работают в логике импортозамещения и их продукция активно используется в государственном и коммерческом секторе.