РИАМО - 27 янв. Для поддержки около 300 тыс. семей с детьми в Подмосковье выделят 35 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Количество многодетных семей у нас вросло в 3 раза. Вы знаете, что традиционно в Московской области и стране – социально ориентированный бюджет. Что касается семей с детьми – в Московской области работает более 20 льгот», — сказал Воробьев.

Он отметил, что на поддержку таких семей будет выделено 35 млрд рублей. Также социальный блок правительства региона работает над тем, чтобы многодетные семьи, дети-инвалиды, малообеспеченные могли получать помощь в проактивном формате. ​

В прошлом году в Подмосковье было 93 тыс. многодетных семей – их число выросло с 2013 года, когда в регионе было 30 тыс. многодетных семей.