РИАМО - 27 янв. Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева было максимально социально направленным. Глава региона напомнил, что власть нужна для того, чтобы обеспечивать комфорт жителям Подмосковья, отметила представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области в Совете Федерации Ольга Забралова.

«Все мы прекрасно знаем, что Подмосковье растет гигантскими темпами и перепись населения нам это еще раз подтвердила. Мы понимаем, что у людей очень большой запрос на социальную, очень хорошую, комфортную жизнь», - сказала Забралова.

Еще одной важной темой обращения губернатора стала проблема здравоохранения в Московской области. В первую очередь поднимался вопрос об увеличении количества врачей и бригад скорой помощи.

«Из чего мы понимаем, что растет количество населения и соответственно растет территория и требуется большее количество врачей, учителей, школ, детских садов и так далее. На все, конечно же, не хватит ресурсов, поэтому мы работаем над умными решениями», - добавила представитель.

Она также поддержала тему флагманских школ. В Подмосковье на данный момент есть 62 таких образовательных учреждения. По ее словам, в этой теме важно, чтобы глава территории входил в попечительский совет школы.

«Система образования – это драйвер, который тоже нужно поддерживать и помогать, и учителям, и врачам. От нашего корпуса, от сенатского корпуса, естественно и сопровождение, и законодательное сопровождение», - резюмировала Забралова.

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.