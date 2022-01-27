РИАМО - 27 янв. Велосипедные маршруты Подмосковья будут нанесены на «Яндекс.Карты», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Тема велосипедных маршрутов тоже актуальна. Наша задача — нанести их на «Яндекс.Карты», мы встречались с командой «Яндекса». Уже первые веломаршруты мы реализовали. Вы знаете — большой проект делает Роман Аркадьевич Абрамович: от МКАДа до Санкт-Петербурга он хочет сделать (веломаршрут – ред.). Но нам важны первые 150 км особенно (которые проходят по Московской области – ред.)», — сказал Воробьев.

Он добавил, что уже заработала велосипедная дорожка от Яхромы до Дубны. Ее протяженность составляет 45 км, в зимнее время года она используется как лыжная трасса. ​

Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье к 2023 году планируется создание еще 19 лесопарков. Парковые зоны в регионе обустраивают, чтобы они были комфортными для жителей. В том числе там должен быть прокат велосипедов.