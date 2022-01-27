РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров за 2021 год. Позиции в рейтинге распределялись на основе цитируемости блогов руководителей регионов в СМИ, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Андрей Воробьев занял 3 место в рейтинге. СМИ приводили цитаты губернатора о введении QR-кодов для посещения театров и музеев Подмосковья и запуске работы транспортной карты «Тройка» на городских маршрутах области. Также журналисты цитировали обращение Андрея Воробьева к основателию SpaceX и Tesla Илону Маску с предложением построить завод Tesla в Подмосковье.

Также в топ-10 рейтинга вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Михаил Ведерников (Псковская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область) и Вениамин Кондратьев (Краснодарский край).

Рейтинг построен на основе базы СМИ из более чем 72 тыс. источников.