РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Мосгорсуд продлил на три месяца домашний арест дезинсектору Антону Котову из Подольска, которого обвиняют в отравлении покупателей арбуза в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сергеев.

Сергеев рассказал об итогах рассмотрения апелляции по мере пресечения Котову.

«Мосгорсуд оставил постановление Пресненского суда без изменения, а апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения. И это при экспертизах, которые подтверждают, что на поверхностях магазина «Магнит», и самое главное, в телах погибших не обнаружено химических веществ, которыми дезинфектор Котов обрабатывал помещение», — написал Сергеев в своем Instagram-аккаунте.

Адвокат подчеркнул, что они с Котовым не опускают руки и продолжат добиваться истины по этому делу и свободы для сотрудника «Областного центра дезинфекции».

Ранее Сергеев сообщил результаты судебно-медицинских экспертиз, которые выявили у погибших отравление деструктивным ядом. Специалисты не обнаружили там органических соединений токсического действия. Домашний арест подольского дезинсектора продлили до 10 марта. Обжаловать решение стороне защиты не удалось.

Осенью 2021 года несколько человек тяжело отравились после того, как съели арбузы, купленные в столичном супермаркете на Совхозной улице в районе Люблино. Двое скончались. В случившемся обвиняют Котова, который до трагедии обрабатывал помещение магазина.