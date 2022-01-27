РИАМО - 27 янв. Власти Московской области должны проактивно работать в ключевых сферах, ориентируясь на запросы граждан, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов после обращения губернатора региона к депутатам и жителям.

«Важно, чтобы все имели возможность двигаться в одном направлении и решать поставленные жителями вопросы. Все, что делается в области, делается для жителей. И проактивная политика должна реализовываться по тем направлениям, которые были обозначены в обращении», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это и развитие здравоохранения, транспорта, дорог, образования, благоустройства, ЖКХ, привлечение инвестиций, социальная политика, поддержка малоимущих и сирот. Какие-то вопросы нужно решать совместно с федеральными органами власти.

«Значительная часть работы ложится именно на Московскую областную думу, на наш депутатский корпус. Мы являемся представителями жителей во власти, именно к нам они обращаются», - заключил Брынцалов.

Также Брынцалов высоко оценил проделанную губернатором и его командой работу. Он подчеркнул, что «основной темой обращения стал принцип «власть для человека».

«Это продолжение той последовательной политики, которая проводится у нас в регионе все последние годы. Все перемены, все задачи, которые мы реализуем должны улучшать жизнь конкретных людей, делать ее комфортнее и безопаснее. Мы должны выходить к жителям с открытым диалогом. Руководствоваться принципом «житель всегда прав», - сказал Игорь Брынцалов.

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.