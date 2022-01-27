РИАМО - 27 янв. В 2022 году в Подмосковье благоустроят такие общественные территории, как центр Звенигорода и Вереи, усадьбу Крафта в Королеве. При благоустройстве важно поддерживать коммуникацию с жителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«На этот год нас в планах (благоустройства – ред.) 49 общественных территорий. Центральная часть Звенигорода и Вереи, и усадьба Крафта в Королеве, центральный парк в Пушкине, парк в Краснознаменске», — сказал Воробьев.

Он отметил, что очень важно поддерживать коммуникацию с жителями, чтобы понимать, какое благоустройство они хотят на своих общественных территориях. ​

Кроме того, в порядок приведут парк «Взлет» в Домодедове. Во всех парках будут продолжать развивать инфраструктуру, спортивные активности, устанавливать карусели, повышать качество сервисов.