РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. «Мострансавто» открыл для пассажиров личный кабинет на официальном сайте, в нем жители могут оставить свои предложения и жалобы, а также поблагодарить перевозчика за выполненную работу, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы войти в личный кабинет, надо зарегистрироваться на сайте. Каждому сообщению присвоят уникальный номер. Есть история переписки с пометками о статусе обращения: зарегистрировано, в работе или закрыто. Полученный ответ можно оценить и поставить реакцию: позитивную, нейтральную или негативную. Срок ожидания ответа до 8 дней, как и на портале «Добродел».



«Личный кабинет — это очередной шаг в построении эффективной коммуникации с нашими пассажирами», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов.



Кроме того, сейчас для пассажиров существует несколько видов обратной связи с компанией. Можно позвонить на единую линию связи по номеру: 8(800)700-31-13 или оставить сообщение в социальных сетях компании.