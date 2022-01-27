РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов региона определить предприятия, которые беспокоят жителей Подмосковья с точки зрения наносимого вреда экологии, и решить вопросы с их деятельностью.

«Экономика, промышленность, рабочие места – это святое. Но если предприятие нарушает экологические нормы, правила, стандарты – нужно вложить в модернизацию или не работать в Подмосковье», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы в четверг.

Губернатор поручил главам округов Подмосковья определить предприятия, которые беспокоят жителей по части экологии и реализовать дорожную карту, которая позволит урегулировать возможный вред, наносимый ими окружающей среде.

По словам Воробьева, сегодня в регионе есть 14 предприятий, которые «настораживают» по части экологии. Губернатор отметил, что задача подмосковных властей – знать каждое предприятие, которое несет угрозу природе.