РИАМО - 27 янв. В Подмосковье к 2023 году планируется создание еще 19 лесопарков. Первые лесопарки в регионе были созданы в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«У нас большая программа, я очень надеюсь, что все те 50 больших парков в лесах мы реализуем. В этом году у нас 19 проектов реализуется. В прошлом году масштабно занялись благоустройством лесопарков и сделали первые 9 объектов», — сказал Воробьев.

Он добавил, что к 2023 году планируется создать 19 лесопарков. Губернатор отметил, что парковые зоны должны приносить людям удовольствие и быть комфортными. Там должны быть размещены видеокамеры, проложены пешеходные дорожки, а также предусмотрен прокат лыж или велосипедов. ​

Первые лесопарки в регионе были созданы в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Балашихе.