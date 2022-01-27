РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В библиотеке Подольска 29 января пройдет квартирник Екатерины Агафоновой и группы «Арт-Вояж», на котором можно будет бесплатно послушать песни на разных языках, сообщает руководство библиотеки.

29 января в 14:00 библиотека №1 имени Павла Северного приглашает на программу «Музыка с Запада на Восток». В программе песни на русском, английском, португальском и испанском языках и идиш.

Библиотека находится на Революционном проспекте 32/34.