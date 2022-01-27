РИАМО - 27 янв. В 2022 году в Подмосковье откроют такие объекты транспортной инфраструктуры, как Северный обход Лобни, Лобненское и Шереметьевское шоссе, а также улицу Туполева в Жуковском. Кроме того, в этом году в регионе запустят строительство нескольких ключевых дорожных проектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры – важнейший процесс, которым необходимо заниматься ударными темпами.

«Московская область очень активно растет. В растущей системе, когда прибавляется большое количество жителей каждый год, ты должен держать ухо востро, ты должен уметь работать на больших скоростях, преобразование ты должен успевать делать – вот в чем вызов», – сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что в рамках развития региональной дорожной инфраструктуры в 2021 году в Подмосковье были открыты ЦКАД, мост в Воскресенске, а также путепроводы в Химках, Одинцовском округе и Мытищах.

В 2022 году в Московской области начнется строительство тоннеля на Путилковском шоссе и трассы ЮЛА в Лыткарине, реконструкция Володарского и Мякининского шоссе, а также возведение путепровода на ЦКАД в Больших Вяземах.

Кроме того, в регионе продолжается строительство Пироговского шоссе. На стадии проектирования находится дублер Егорьевского шоссе.