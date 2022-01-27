РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 126 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 28 364, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 7 182 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 718 674 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 183 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 620 279 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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