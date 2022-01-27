РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Подольске планируют провести работу по повышению зарплаты водителям МУП «Подольский троллейбус», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ситуация с транспортным обслуживанием вновь стала одной из главных тем на оперативном совещании в администрации округа. Серьезные сбои были отмечены после новогодних каникул, особенно в работе троллейбусов.

На предприятии на 47 единицах техники - столько же водителей. При этом, некоторые находятся на больничном или в отпуске. Специалистов также не привлекает заработная плата. Повысить ее можно было за счет средств из регионального бюджета – ежегодно он компенсирует перевозчикам выпадающие доходы. Но чтобы получить их, троллейбусы должны были регулярно выходить на линию. То есть, чтобы получить возмещение предприятию нечем было отчитаться.

Для привлечения новых сотрудников было предложено проработать мероприятия по повышению привлекательности работы в МУП «Подольский троллейбус». С этой целью необходимо провести повышение заработной платы, которое возможно при введении стимулирующей выплаты водительскому составу. Руководству поручено до 30 января провести совещание с коллективом и разработать план финансово-хозяйственной деятельности, в связи с предлагаемым увеличением фонда зарплаты водителей и планируемого увеличения доходов от пассажирских перевозок.

Усилена работа по привлечению на предприятие водителей, в том числе из других городов для работы вахтовым методом. В отдел кадров уже обратились 4 кандидата.

Глава округа Николай Пестов поручил проработать и внести на рассмотрение совета депутатов вопрос предоставления на муниципальном уровне водителям, привлекаемых к работе вахтовым, такой меры поддержки, как плата за найм жилого помещения.

В настоящее время троллейбусы едут без соблюдения графика движения. Служба эксплуатации МУП «Подольский троллейбус» в настоящее время корректирует расписание с учетом наличия водителей.

По вопросам транспортного обслуживания горожане могут обратиться к диспетчеру предприятий: 8(496)768-13-05, 8(916)688-27-38 (МУП «Подольский троллейбус»); 8(496)768-95-58 («МАП №5 г. Подольска» (филиал АО «МОСТРАНСАВТО»); 8(496)758-65-33, 8(963)769-57-63 (ООО «АВТОМИГ», ООО «Автомигтранс»); 8(925)203-12-02 (ООО «СКИФ ТРАНС»); 8(915)032-33-87 (ООО «Глобал» ). Также можно обратиться в отдел по транспортному обслуживанию населения комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа: 8(496)763-23-45, 8(496)763-39-60.