РИАМО - 27 янв. В ходе заседания депутаты Мособлдумы приняли в целом проект постановления об отчете губернатора Московской области Андрея Воробьева о результатах деятельности правительства региона в 2021 году, передает корреспондент РИАМО.

«В соответствии с законом Московской области по итогам отчета и обращения, которое сегодня прошло, мы должны утвердить проект постановления. <…> Нами были подготовлены вопросы, которые также нашли отражение, в том числе и в тексте выступления, и в присланных ответах на данные вопросы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По итогам голосования, проект постановления был принят в целом.

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.