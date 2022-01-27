РИАМО - 27 янв. В Московской области до 15 марта можно подать заявление на получение сертификата для переселения из аварийного жилья. Получение сертификата позволяет не ждать расселения аварийного дома, а приобрести жилье сразу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы в этом году предусмотрели сертификат, 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта ты можешь подать заявление соответственно, если твой дом признан аварийным, получить деньги и купить на любой территории Московской области себе жилье», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что 17 тысяч жителей Подмосковья будет расселено из аварийного жилья.

Программа касается жилого фонда, признанным аварийным до 1 января 2017 года. Получение сертификата является альтернативой ожиданию переселения из аварийного дома.