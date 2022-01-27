РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Подольске привлекли дополнительную технику для улучшения качества обслуживания на маршрутах общественного транспорта №№1, 3, 7, 9, 13, 18, 21, 51, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ситуация с транспортным обслуживанием вновь стала одной из главных тем на оперативном совещании в администрации округа. Серьезные сбои были отмечены после новогодних каникул. После рассмотрения этой проблемы 18 января, уволился директор МУП «Подольский троллейбус» Леонид Топчий. Глава округа Николай Пестов поручил руководителю филиала АО «Мострансавто» МАП №5 в Подольске Сергею Филимонову совместно с профильными комитетами администрации выработать механизмы преодоления сложившегося кризиса.

Так, с 17 по 24 января по работе транспорта поступило 53 обращения, что на 25 меньше, чем за предыдущий период. Больше всего нареканий звучит в адрес филиала МАП №5. Жители жалуются на отклонения от расписания движения автобусов №№3, 9, 29 и 42. Основная проблема – неисправный транспорт. В филиале из 197 автобусов только 150 могут выходить в рейсы. С 20 января на муниципальных маршрутах обеспечен 100% выпуск подвижного состава. Но для стабильной работы этого недостаточно. В случае поломки автобуса оперативно заменить его нечем.

Для улучшения ситуации была привлечена техника ГУП «Мосгортранс». Из Москвы поступило 26 автобусов, 15 из них уже эксплуатируются на муниципальных маршрутах, остальные проходят техническое обслуживание для выхода на линию. Дополнительной техникой усилены маршруты №№1, 3, 7, 9, 13, 18, 21, 51.

Ежедневно контролируется ситуация с выпуском на линию подвижного состава, сходы с маршрутов и принимаемые меры. На особом контроле находятся обращения жителей.