РИАМО - 27 янв. Очень важным для профиля работы комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы было то, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил приоритеты социальной сферы и здравоохранения в развитии региона, сообщил председатель комитета Андрей Голубев.

Он добавил, что эти темы востребованы и постоянно звучат на встречах с избирателями.

«Очень важно, что прозвучали цифры, которые мы порой стесняемся говорить, которые говорят о масштабе уже проделанной и предстоящей работы. Это прежде всего то, что у нас сегодня более 2 млн человек получают различные меры поддержки. И из бюджета региона 80,5 млрд рублей в этом году будет выделено именно на эти цели», - прокомментировал Голубев обращение губернатора к жителям и депутатам Мособлдумы.

В регионе 300 тыс. семей с детьми получают разные меры поддержки. Это обходится бюджету в 35 млрд рублей. Меры поддержки касаются не только семей с детьми, но и старшего поколения, в частности одиноко проживающих пенсионеров, чьи пенсии ниже прожиточного минимума.

«После инициативы губернатора будет введена дополнительная доплата, которая коснется 33 тыс. наших пенсионеров. Они будут получать по 17 тыс. рублей», – сказал Голубев.

Он отметил, что бюджету региона эта доплата обойдется более чем в 2 млрд дополнительных расходов, и назвал решение своевременным.

«Очень важно то, что продолжится укрепление нашего первичного звена здравоохранения – работа с кадрами, новые меры поддержки наших медицинских работников для того, чтобы они приходили работать в Московскую область. Уникальный проект «Социальная ипотека» будет продолжен. 300 квартир и более будут выдаваться в этом году для наших специалистов», – подчеркнул депутат.

Голубев отметил и новые проекты, направленные на поддержку медработников региона. В их числе проект компенсации аренды жилья, по которому по 20 тыс. рублей будут получать 2 тыс. специалистов, выдача земельных участков под строительство жилья и программа «Приведи друга».

Кроме того, в регионе ведутся масштабные работы по строительству медицинских объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта. Из них 8 поликлиник и 3 станции скорой помощи.

Голубев рассказал, что в 2022 году планируется закупить 101 единицу современного медоборудования – КТ, МРТ и другие.

«Очень важный посыл прозвучал в самом начале послания, и губернатор раскрыл его в самом тексте. То, что мы работаем для людей, житель всегда прав. Те вопросы, которые порой кажутся нелегкими, нерешаемыми, проблемы, которые перед нами ставят наши земляки, это основа нашей работы», – заключил Голубев.