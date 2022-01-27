РИАМО - 27 янв. Власти Подмосковья будут заниматься правовыми механизмами урегулирования вопросов с мигрантами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Должны быть соблюдены все нормы гуманного человеческого отношения, эти люди добросовестно работают. Но, с другой стороны, мы должны исключить риски. Мы должны обеспечить безопасность. Те, кто приглашает к себе (мигрантов – ред.), а это бывают и логистические комплексы, и строительные, должны отвечать за качество проживания», — сказал Воробьев.

Он добавил, что подмосковные власти будут заниматься правовыми механизмами урегулирования вопросов, связанных с иностранными рабочими. ​

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что в регионе продолжат внедрять современные технологии и устанавливать камеры для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.