РИАМО - 27 янв. В Московской области будет реализован новый формат развития территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается ИЖС, на этой неделе мы говорили об этом на федеральном уровне. Существуют принятые определенные программы, которые дадут старт не только многоквартирным домам, но и ИЖС», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он поручил начальнику управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя региона Олегу Коркину и министру жилищной политики Московской области Инне Федотовой заняться этим вопросом и рассказать жителям о новых проектах, стоимости, доступности и о возможности получения ипотеки. ​

В рамках нового формата развития территорий ИЖС планируют создавать единую социальную инфраструктуру: 10 детских садов, 4 школы, 3 поликлиники, 2 медцентра, благоустраивать общественные территории. Кроме того, будет организована единая транспортная и инженерная инфраструктура, реализована программа «Безопасный регион». Будут соблюдаться единый стиль застройки с объектами «под ключ», концепция домашнего офиса в любом удобном месте.

По новому формату развития территорий ИЖС планируют обеспечивать по 220 тыс. кв. м благоустроенного жилья ежегодно. 4 пилотных проекта планируют реализовать в этом году в Истре, Наро-Фоминском, Дмитровском округах, округе Пушкинский.