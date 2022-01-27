РИАМО - 27 янв. За время работы Андрея Воробьева на посту губернатора Подмосковья его команда решила многие задачи, сейчас в регионе поддерживают каждого человека в отдельности, сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.
Она уточнила, что поддержка оказывается многодетным, малоимущим, ветеранам ВОВ, пенсионерам.
«Сейчас стоит более амбициозная задача - в каждом городском округе должна быть школа, за которой должны подтягиваться все остальные. Имея хорошее образование, ты получишь хорошую профессию. <…> И, конечно, дороги, про которые всегда всем говорим. Наверное, нет ни одного региона в нашей стране, по которому проходит такое количество железных дорог, шоссейных дорог. Чтобы не было разорванности между населенными пунктами, различными районами Московской области, ведется большая программа», - отметила Роднина.
При этом она подчеркнула, что главной задачей является не терять темп, который набрала команда губернатора.
Отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел в четверг. Это его 10-е обращение. Большое внимание было уделено социальной сфере.
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