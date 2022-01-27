РИАМО - 27 янв. За время работы Андрея Воробьева на посту губернатора Подмосковья его команда решила многие задачи, сейчас в регионе поддерживают каждого человека в отдельности, сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Если мы первые годы в обращении слышали, что (важно - ред.) лидерство, создание команды, то сегодня это уже команда, которая наращивает темп. Если мы посмотрим, что было сделано, начиная с 2013 года, это школы, больницы, рабочие места, это места отдыха, обманутые дольщики, то сегодня мы уже перешли к более серьезным вопросам. В первую очередь продолжается поддержка каждого человека в отдельности», - отметила Роднина.

Она уточнила, что поддержка оказывается многодетным, малоимущим, ветеранам ВОВ, пенсионерам.

«Сейчас стоит более амбициозная задача - в каждом городском округе должна быть школа, за которой должны подтягиваться все остальные. Имея хорошее образование, ты получишь хорошую профессию. <…> И, конечно, дороги, про которые всегда всем говорим. Наверное, нет ни одного региона в нашей стране, по которому проходит такое количество железных дорог, шоссейных дорог. Чтобы не было разорванности между населенными пунктами, различными районами Московской области, ведется большая программа», - отметила Роднина.

При этом она подчеркнула, что главной задачей является не терять темп, который набрала команда губернатора.

Отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел в четверг. Это его 10-е обращение. Большое внимание было уделено социальной сфере.