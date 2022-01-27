РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Люберецкая городская прокуратура выявила преступление, укрытое от учета сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» путем вынесения незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В полицию 29 ноября 2021 года поступило сообщение о жительнице, которая предоставила в гимназию №4 Дзержинского фальшивое свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя дочери 2010 г. р. Экспертиза 7 декабря 2021 года подтвердила факт фальсификации документа. Жительница призналась в приобретении и использовании поддельного документа.

Городская прокуратура изучила материал проверки и 12 января отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Люберецкая городская прокуратура контролирует результаты расследования.