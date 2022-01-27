РИАМО - 27 янв. На территории столицы за минувший год установили более 200 новых городских указателей и свыше 3,1 тыс. дополнительных информационных полей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На пути к МЦД-1 и МЦД-2, а также к 10 станциям Большого кольца метро появились 62 новых указателя и более 300 информационных полей. Также указатели установили у ж/д вокзалов, в том числе у Восточного, у автовокзалов и автостанций.

Кроме того, начали создавать навигацию к отделениям ПФР и нотариальным конторам. Путь к отделениям Пенсионного фонда покажут 13 городских указателей и 70 информационных полей, к нотариальным конторам - 14 городских указателей и почти 1,8 тыс. дополнительных информационных полей.

В честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского новые информационные поля установили на пути к храму святого благоверного великого князя Александра Невского в Зеленограде.

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 94 новых навигационных указателя и 752 таблички с QR-кодами появились на пути к домам героев ВОВ и зданиям, связанным с военной историей. С помощью QR-кода можно открыть страницу с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, маршрутами к домам, где они проживали, и более чем к 20 памятным местам.

Перед началом учебного года в городе разместили 4 новых городских указателя и 60 информационных полей к учреждениям образования и здравоохранения.

Единую систему навигации начали создавать в Москве в 2014 году. Она является важным элементом формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство столичных улиц.

