РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Школа футбольного арбитра в Подольске (филиал Школы арбитров Федерации футбола Московской области) приостановила очные занятия на две недели из-за роста заболеваемости Covid-19, сообщает администрация школы.

В Подольске 23 января состоялось очередное занятие Школы футбольного арбитра ФФМО. Специальным гостем и по совместительству лектором стал ассистент Российской премьер-лиги Максим Ковалев. Он провел занятие для начинающих арбитров по правилу №11 «Вне игры». Всего приняло участие трое слушателей. Но даже в таких сложных условиях занятие прошло с максимальной пользой для будущих рефери.

В связи с ростом заболеваемости все филиалы, включая Подольск, вынуждены приостановить очные занятия на две недели. Повторную лекцию по правилу №1 проведут в дистанционном формате. О рестарте обучения в стандартном режиме администрация школы сообщит дополнительно.