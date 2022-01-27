РИАМО - 27 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что теперь горожане с признаками ОРВИ могут открывать больничный лист без посещения поликлиники. Также можно будет удаленно проконсультироваться с врачом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь горожане, почувствовавшие симптомы ОРВИ и недомогание, могут поступить тремя способами.

Как и прежде, можно обратиться к дежурному врачу в ближайшую поликлинику. Записываться предварительно не нужно. При желании можно записаться на удобное время через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru.

Также они могут получить удаленную консультацию врача. В этом случае пациенту откроют больничный лист также дистанционно. Новое правило заработает в столице с 28 января.

«Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется», – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, москвичи с признаками острых респираторных инфекций могут вызвать врача на дом по телефону 122. Но лучше это делать тем, кто сам не может прийти в больницу из-за тяжести течения болезни.