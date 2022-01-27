РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Волонтеры Подольска оформили в дом-интернат дедушку, потерявшего память и оказавшегося на улице, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Чуть больше недели прошло с того дня, как волонтеры «Милосердие – Подольск» забрали из 2-го отделения полиции дедушку, потерявшего память и оказавшегося на улице. В настоящее время он уже живет в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«Неделя — это рекордный срок оформления в интернат. И мы никогда бы не справились без оперативной помощи сотрудников 3-й Подольской городской больницы и Подольского управления соцзащиты населения», - говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят всех неравнодушных людей, которые помогли в таком сложном деле.