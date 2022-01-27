РИАМО - 27 янв. В 2022 году в Подмосковье планируют сократить сроки оплаты по государственным и муниципальным контрактам до 5 дней. Интерес к участию в государственных и муниципальных контрактах все чаще проявляет малый бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Наша цель в 2022 году — сроки оплаты довести с 8 дней до 5 дней. Очень прошу глав территорий и отраслевиков принять это к сведению. Здесь мы должны быть в абсолютном партнерстве с теми, кто делает свою работу качественно и сдает в срок. Безусловно мы в этом очень заинтересованы», — рассказал Воробьев.

Воробьев отметил, что все больше представителей малого бизнеса проявляет интерес к участию в муниципальных и государственных контрактах. ​

Ранее губернатор отмечал, что в период с 2012 по 2021 год в 10 раз выросло количество закупок у малого бизнеса в Подмосковье.