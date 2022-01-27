РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В гипермаркете «Глобус» в микрорайоне Климовск Подольска сработала автоматическая пожарная сигнализация (АПС). На сигнал приехали огнеборцы, но тревога оказалась ложной, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

Сигнал поступил в четверг первой половине дня. На место возможного возгорания выезжали расчеты и техника пожарно-спасательного гарнизона и «Мособлпожспаса».

«Произошло ложное срабатывание АПС. В настоящее время гипермаркет возобновил свою работу в обычном режиме», - сообщили в пожарной охране.